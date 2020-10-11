Юбилейная победа: Надаль в 20-й раз выиграл турнир Большого шлема

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 20-й раз за свою карьеру становится чемпионом турнира серии Большого шлема.

Очередную победу Наталь одержал на «Ролан Гаррос» 2020. По числу побед на турнирах Большого шлема Надаль сравнялся с Роджером Федерером из Швейцарии, который считается рекордсменом.

Надаль признан второй ракетной мира в одиночном разряде. Среди его достижений – 13 побед в Открытом чемпионате Франции, четыре — на US Open, две — на Уимблдоне, а также одна на Australian Open.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что британский гонщик Люис Хэмилтон выиграл 11-й этап чемпионата «Формулы-1» Гран-при Айфеля. Он проходил на трассе «Нюрбургринг» в Германии. Пилот повторил рекорд Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран-при в «Формуле-1» — 95. К слову, россиянин Даниил Квят финишировал 15-м.