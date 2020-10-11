БК «Зенит» ушел на карантин после случаев коронавируса в команде

Два игрока получили положительные результаты тестов на инфекцию.

Основная команда петербургского БК «Зенит» ушла на карантин после того, как стало известно о случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте «сине-бело-голубых». Положительные тесты на инфекцию получили два игрока и три тренера. Другие баскетболисты будут каждый день сдавать анализы, чтобы вовремя выявить тех, кто успел заразиться.

«Ввиду сложившейся ситуации тренировочный процесс основной команды приостановлен во избежание дальнейшего распространения вирусной инфекции. Все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба»,

— говорится в сообщении.

Таким образом, в БК «Зенит» шесть игроков, три тренера и один массажист заболели коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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