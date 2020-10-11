Вирусолог рассказал о необычном симптоме коронавируса

Вирусолог рассказал о необычном симптоме коронавируса
При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о новом симптоме коронавируса, который описывают британские исследователи.

Как отметил Альтштейн в разговоре с РБК, действительно необычным симптом являются волдыри на ногах. Он отметил, что интерес такой симптом вызывает интерес, поскольку может говорить о новых вариантах вируса.

Специалист добавил, что такие симптомы как боль в мышцах и повышенная утомляемость уже известны медикам.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России. Как отметил вирусолог, число инфицированных Covid-19 будет расти до определенного уровня, а после начнет спадать. Это произойдет после того, как все необходимые противоэпидемические меры будут соблюдаться.

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