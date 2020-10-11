Матч сборных России и Турции завершился ничьей

Матч сборных России и Турции завершился ничьей
Матч завершился со счетом 1:1. Фото: РФС

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Сборные России и Турции в воскресенье, 11 октября, встретились на поле в рамках третьего тура Лиги Наций. Об этом сообщает «Чемпионат». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Первыми гол забили россияне – автором результативного действия стал Антон Миранчук. Турки смогли сравнять шансы на победу только на 62-й минуте – сборную выручил Кенан Караман.

В итоге сборная России набрала семь баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы 3. Турция тем временем находится на третьей строчке с двумя баллами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что БК «Зенит» ушел на карантин после случаев коронавируса в команде. Два игрока получили положительные результаты тестов на инфекцию.

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