Матч сборных России и Турции завершился ничьей

Встреча закончилась со счетом 1:1.

Сборные России и Турции в воскресенье, 11 октября, встретились на поле в рамках третьего тура Лиги Наций. Об этом сообщает «Чемпионат». Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

Первыми гол забили россияне – автором результативного действия стал Антон Миранчук. Турки смогли сравнять шансы на победу только на 62-й минуте – сборную выручил Кенан Караман.

В итоге сборная России набрала семь баллов и заняла первое место в турнирной таблице группы 3. Турция тем временем находится на третьей строчке с двумя баллами.

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