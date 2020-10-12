Рэпер заплатит штраф за концерт у ТК «Галерея» во время пандемии

В Петербурге к административной ответственности привлекли Корнея Тарасова, который устроил массовое мероприятие в центре Петербурга, несмотря на коронавирусные ограничения.
Как сообщает Объединенная пресс-служба городских судов, 12 июля Тарасов опубликовал в соцсетях приглашение на свой сольный концерт у ТК «Галерея». «Бесплатный для всех своих людей. Приходите, фоткаться будем, все, что угодно», — созывал Тарасов подписчиков.
Послушать Корея на площади у «Галереи» собрались не менее 150 человек, причем происходило это на проезжей части Лиговского проспекта. Концерт он проводил на микроавтобусе Volkswagen Transporter Kombi и прицепе к нему.
Однако, он забыл согласовать мероприятие с Комитетом по культуре, да еще и затруднил движение по проспекту, мешал пешеходам и нарушил доступ к общественному транспорту.
Полицейские делали ему замечания, но музыкант их игнорировал, продолжая представлять широкой общественности свое творчество.
В итоге Тарасова оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургскую панк-группу задержали за концерт в кузове «Газели» на Невском.