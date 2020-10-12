Экодиктант, первый «Дунаевский fest», награждение лауреатов «Балтийской звезды», открытие Covid-стационаров и публичные слушания по бюджету: события предстоящей недели в Петербурге

Экодиктант, первый &#171;Дунаевский fest&#187;, награждение лауреатов &#171;Балтийской звезды&#187;, открытие Covid-стационаров и публичные слушания по бюджету: события предстоящей недели в Петербурге
Петербург. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Начало испытаний на теплосетях, продление антикоронавирусных запретов и ограничений, публичные слушания по проекту бюджета, экологический диктант, многочисленные акции, конкурсы и фестивали: Gazeta.SPb.ru рассказывает о том, что готовит петербуржцам предстоящая неделя.

Жизнь в городе

В понедельник, 12 октября, ГУП «ТЭК СПб» начинает испытания на теплосетях. Они продлятся до 22 октября и затронут 9 районов Петербурга — Приморский, Колпинский, Пушкинский, Выборгский, Невский, Петроградский, Кронштадтский, Московский и Колпинский — и 1 в Ленинградской области — Гатчинский. Соответствующие работы были запланированы на весну, но из-за сложной эпидемиологической обстановки их отложили.

Система здравоохранения города готовится к возможной вспышке заболеваемости коронавирусом. С 12 октября в Петербурге начнут работать временный госпиталь в «Ленэкспо» и площадка Госпиталя для ветеранов войн.

Смольный в связи с пандемией Covid-19 до 29 октября продлил все действующие в Петербурге заперты и ограничения. Бизнесменов просят не забывать о соблюдении всех стандартов, горожан призывают носить в общественных местах маски и перчатки. Родители могут рассчитывать на ежемесячные пособия на детей школьного возраста, а дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, — на соцуслуги в полустационарной форме.

Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В пятницу, 16 октября, в Колпино состоятся публичные слушания по проекту бюджета Петербурга на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов. Участие в общественной экспертизе может принять любой житель Колпинского района.

Бизнес

12 и 13 октября в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» пройдет крупнейшая туристская выставка на Северо-Западе России «INWETEX-CIS Travel Market». Она поможет предприятиям санаторно-курортной отрасли найти заинтересованных в сотрудничестве партнеров, объединит лидеров конгрессных услуг Петербурга и создаст платформу для общения с потенциальными клиентами. Кроме того, участниками форума станут крупные поставщики медицинских и оздоровительных услуг, государственные чиновники, отельеры и эксперты в области гостеприимства.

Акции и развлечения

15 и 16 ноября во всех субъектах РФ, в том числе в Петербурге, пройдет Всероссийский экологический диктант. Его участниками могут стать как дети, так и взрослые, в том числе сотрудники крупнейших корпораций, эксперты и специалисты-экологи из всех регионов страны. Кроме того, оргкомитет объявил о запуске сразу трех творческих конкурсов – на лучший экологический видеоурок, слоган и вопрос для Экодиктанта. Авторы всех конкурсных работ получат сертификаты участников, а победители и призеры – дипломы и памятные подарки.

С 12 октября по 5 ноября в социальных сетях пройдет акция Министерства просвещения России «Мой дружный класс», сообщает комитет по образованию. Ведомство предлагает юным петербуржцам рассказать о своих педагогах: самых необычных и креативных мероприятиях, проведенных ими за последние 2 года. Сами учителя могут поделиться собственными наработками, связанными с тем, как объединить школьный коллектив.

13 октября на улице Рихарда Зорге пройдет акция «Гражданин Зорге», в рамках которой гражданские активисты выдадут горожанам информационные буклеты про великого разведчика XX века, Героя Советского Союза.

14 октября в подростково-молодежном клубе «Полёт» СПб ГБУ «ПМЦ «Лигово» можно будет поиграть в «Что? Где? Когда?». Участниками интеллектуальной игры станут молодёжные команды образовательных учреждений нашего города.

Премии и награждения

12 октября в Эрмитажном театре состоится XVII церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда». Лауреатами премии в 2020 году станут музыкант, композитор, основатель и руководитель Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки, народный артист РФ Давид Голощекин, композитор Фаустас Латенас (Литва), дирижер, композитор, один из основателей Фестиваля Балтийского моря Östersjöfestivalen Еса-Пекка Салонен (Финляндия), фотохудожник Валерий Плотников. Премия в номинации «За поддержку культуры» будет вручена профессору Санкт-Петербургского института культуры Владимиру Яковлеву. Также за поддержку культуры номинировано шведское книжное издательство «Эрзац», более двадцати пяти лет издающее книги российских, немецких, польских писателей и авторов стран Балтийского региона. В номинации «Память» будут названы имена литературоведа, писателя и переводчика Юрия Лотмана и музыканта, композитора, киносценариста и актера Сергея Курехина.

XII церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона «Балтийская звезда», 2015 г. На снимке: актер Лембит Ульфсак; генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Конкурсы и фестивали

С 12 по 17 октября в Петербурге пройдёт первый еврейский кинофестиваль. В программе показы игровых и документальных фильмов разных стран, осмысляющих еврейскую идентичность, историю этого народа, сохранение традиций, защиту прав человека. Как сообщает комитет по культуре, большинство кинопроизведений уже были представлены на фестивалях Tribeca и Sundance, Международном фестивале документальных фильмов Hot Docs в Канаде, кинофестивалях в Торонто, Пекине, Гонконге, Салониках.

С 12 октября по 23 ноября в Петербурге пройдет Открытый конкурс сценического искусства «Приморская звезда». В этом году он стартовал в новом расширенном формате, объединив в себе вокальное, хореографическое и театральное направления. «Раньше «Приморская звезда» проводилась только для вокалистов, но в этом году мы решили укрупнить его, объединив с другими нашими конкурсами «Танцевальный калейдоскоп» и «Театральное лукошко», – говорит директор Приморского культурного центра Анна Михайлова. Среди прочих нововведений – отсутствие максимальных возрастных ограничений.

12 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится финал XIV Открытого конкурса композиторов им. А.П. Петрова в номинации «Симфоническая музыка». В этом году поступило 345 симфонических произведений из 32-х городов и населенных пунктов России, а также 47 стран дальнего и ближнего зарубежья, включая все 5 континентов. В результате двухэтапного анонимного прослушивания жюри отобрало 6 произведений из России, Италии, Великобритании и США, которые прозвучат в первом и втором отделениях финального концерта. В связи с большим международным интересом, концерт будет транслироваться в прямом эфире на сайте конкурса, а также YouTube канале Фонда сохранения и развития творческого наследия композитора А.П. Петрова.

В Петербурге состоится первый музыкально-просветительский фестиваль «Дунаевский fest». В пятницу, 16 октября, гостей примет новое здание Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Там желающих будут ждать виртуальное путешествие-лекция по материалам отдела рукописей и концерт-посвящение. А в субботу, 17 октября, фестиваль продолжится в Ольгино, а начнется он с программы «В гости к Дунаевскому»: пришедших встретят на даче Г.В. Шалька, расскажут о дачных традициях поселка, истории дома и участка.

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