Петербургская компания получила бессрочное право выпуска тестов на антитела к COVID-19

Разработка тест-системы проводилась с весны 2020 года. Она позволяет определить наличие антител к коронавирусной инфекции всего за час.

Петербургская компания АО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», являющаяся резидентом Особой экономическо зоны города, первой из организаций Северной столицы получила бессрочную регистрацию на тест-системы, определяющие наличие антител к СOVID-19.

Компания может выпускать до полумиллиона тесто ежемесячно. Разработка позволяет за час выявлять наличие антител, используя при этом различные биоматериалы — плазму или сыворотку крови. Чувствительность системы составляет 98,9%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург сохраняет вторую позицию по количеству новых случаев заражения коронавирусом среди российских городов. К счастью, за минувшие сутки в городе не зарегистрировали ни одной смерти.