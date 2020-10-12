Сначала на карантин, затем — в мусорное ведро: как правильно утилизировать СИЗ

Сначала на карантин, затем &#8212; в мусорное ведро: как правильно утилизировать СИЗ
Петербуржцы в масках. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Gazeta.SPb.ru напоминает о том, как нужно правильно утилизировать использованные маски и перчатки.

Пандемия коронавируса с нами уже более полугода, а некоторые процессы, например, организованный сбор и переработка средств индивидуальной защиты, до сих пор не отлажены. Одноразовые маски и перчатки, с одной стороны, помогают в период Covid-эпидемии защитить органы дыхания и кожные покровы, с другой — в виде мусора наносят вред экологии.

О том, как правильно избавляться от СИЗ, граждан информируют Роскачество и Роспотребнадзор. Так, использованную одноразовую маску следует положить в два полиэтиленовых пакета. Но не спешите выбрасывать. Согласно статье, опубликованной в медицинском журнале The New England Journal of Medicine, на пластике коронавирус выживает до трех суток: чтобы не нести потенциальную опасность, маску советуют не менее трех дней выдержать на домашнем карантине. Отправляя мусор в бак, постарайтесь сложить его так, чтобы при первом же дуновении ветра ничего не разлетелось.

Инфографика Gazeta.SPb.ru

Тревогу забили специалисты «Гринписа». Они считают, что СИЗ стали еще одним видом мусора, загрязняющим океан. В силу своего незначительного веса маска довольно летучая, поэтому она часто оказывается, например, в реке, а в конечном счете — в водоеме побольше. А изъять микропластик из воды практически невозможно. Он попадает, например, в ракообразных, а они затем — на наш стол.

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