За сутки в Петербурге провели более 15,2 тыс. тестов на коронавирус

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты, чтобы узнать, есть ли у них коронавирусная инфекция.

За последние сутки в Петербурге 15 тыс. 216 человек прошли обследование на коронавирус. Об этом стало в понедельник, 12 октября. Согласно информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики продолжают следить за состоянием здоровья 3267 пациентов, которые могут быть переносчиками заболевания. Из них 37 пациентов находятся в обсерваторе, 843 — недавно контактировали с зараженными, а 2387 — самоизолируются дома.

Кроме того, за минувшие сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 215 вызовов. Позвонить в службу можно по номеру 122.

За неделю на портале #мывместе зарегистрировались 334 петербуржца, которые хотят стать волонтерами. Всего поступило 148 заявок, из которых выполнено 120, остальные в работе. Оставить заявку на получение помощи от добровольцев можно по номеру 8-800-200-34-11.

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