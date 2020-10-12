В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Соколова

В Петербурге проходит очередное заседание по делу историка Соколова
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

В Северной столице продолжается судебный процесс по уголовному делу историка Олега Соколова, которого подозревают в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, что в ходе последнего заседания были выявлены результаты психиатрической экспертизы Олега Соколова. Историк рассказал о своей версии событий в ночь убийства. По его словам, тогда между историком и Анастасией Ещенко произошла ссора. Девушка бросилась с ножом на Соколова, а также стала разрезать шарф на кусочки, проговаривая, что ненавидит всё, что связано с Олегом Соколовым.

Следствие считает, что историк Олег Соколов в ноябре прошлого года убил свою сожительницу Анастасию Ещенко. Девушка приходилась ему аспиранткой СПбГУ, где работал обвиняемый. Затем он расчленил ее тело. Соколова задержали у реки Мойки, при нем был рюкзак, в котором нашли конечности девушки.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что бывшая возлюбленная Соколова рассказала о побоях с его стороны.

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