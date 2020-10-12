За прошедшие выходные в Петербурге полиция задержала 165 водителей в состоянии опьянения

За прошедшие выходные в Петербурге полиция задержала 165 водителей в состоянии опьянения
Профилактический рейд. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

С 9 по 11 октября в Северной столице сотрудники полиции провели профилактический рейд по выявлению нетрезвых водителей. Было проверено более 2,5 тыс. людей, из них задержаны в состоянии опьянения – 165 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Санкт–Петербургу.

Отмечается, что наряды полиции были выставлены от Кировского района Ленобласти до приграничного Выборга, а также в нескольких районах Санкт-Петербурга. В проверке были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков.

«Основная цель мероприятий – сокращение трагических последствий аварий, поскольку опьянение является одним из главных факторов дорожно-транспортных происшествий», – говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности проверено более 2,5 тысяч автомобилистов. 165 из них находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом 17 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала о том, что в Петербурге задержан мужчина, совершивший смертельное ДТП, в состоянии алкогольного опьянения.

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