Добровольная «дистанционка», хорошее питание и дополнительные школы: о чем в преддверии Всероссийской встречи с родителями просят петербуржцы

19 октября руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев проведет Всероссийскую встречу с родителями. Gazeta.SPB.ru собрала вопросы петербуржцев.

Первое, о чем просят родители петербургских школьников, — разрешить обучать детей дистанционно. Однако речь отнюдь не о семейном образовании. А о временной — не принудительной, а добровольной — мере, которая бы позволила ребятам не отрываться от учебного процесса и с улучшением эпидемиологической обстановки, что называется, «безболезненно» вернуться в свои классы.

При этом некоторые петербуржцы ссылаются на результаты совещания правительства Петербурга от 28 августа 2020 года №28, а именно — пункт 5.3 протокола, где сказано, что родителям должна быть предоставлена «возможность выбора формы посещения занятий обучающимися». Однако горожане, похоже, не до конца понимают смысл написанного и интересуются, как его трактовать.

«Подразумевается ли в данном пункте возможность продолжения очного обучения, но с использованием дистанционных технологий и без обязательного посещения учебного учреждения? На сегодняшний момент в школу не поступало никаких распоряжений на этот счёт», — пишет в группе «Комитет по образованию, Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» одна из родительниц.

Второе, что родители выносят на повестку дня — питание в учебных заведениях. Очевидно, есть те, кого оно не устраивает. А также те, кто до сих пор ждет обещанного перерасчета и интересуется, почему не все приемы пищи бесплатны.

Третье — в Петербурге, по мнению некоторых горожан, не хватает школ. Как следствие, имеющиеся учебные заведения переполнены, что представляет угрозу для здоровья детей в период пандемии Covid-19.

Отметим, в ходе встречи, которая состоится в понедельник. 19 октября, глава и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации и проведения в 2020-2021 годах ЕГЭ и ГИА-9, всероссийских проверочных работ (ВПР), международных и национальных исследований качества образования, исследований в российских школах по стандартам PISA и других актуальных тем.