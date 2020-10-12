МВД Белоруссии не исключило применение боевого оружия против участников несанкционированных протестов

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казачевич оценил ситуацию с митингами в Минске и заявил, что военнослужащие могут начать использовать оружие в случае необходимости.

В понедельник, 12 октября, в Telegram-канале МВД Белоруссии появилось видеообращение Казакевича. Он пояснил, что военные силы никуда не денутся с улиц и будут следить за общественным порядком. С учетом того, что протестная активность в Минске начинает принимать радикальный характер, правоохранительные органы могут начать использовать против митингующих спецсредства и боевое оружие.

Казакевич отметил, что сами акции постепенно перестают быть масштабными, но начинают представлять большую опасность. В прошедшее воскресенье участники митингов начали пускать в ход камни, бутылки и ножи. Данные действия, по словам заместителя главы МВД, не имеют ничего общего с гражданскими протестами.

Напомним, граждане Белоруссии начали выходить на улицы с 9 августа, когда были объявлены итоги президентских выборов на которых вновь победил глава республики Александр Лукашенко. Люди усомнились в честности проведенного голосования и потребовали провести новые выборы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минске протестующих разгоняли водометами и светошумовыми гранатами.