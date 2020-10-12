В Красносельском районе появилась новая школа на 1 345 мест

В Петербурге застройщиком введена в эксплуатацию школа на 1 375 мест в ЖК «Солнечный город» по адресу: пр. Ветеранов, дом 173, корпус 3, строение 1. Ей присвоен номер 203. Об этом сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Школа представляет собой 4-х этажное здание с подземным этажом, общей площадью 25 750 квадратных метров.

На прилегающей территории созданы благоустроенные спортивные площадки, футбольное поле, площадки для игр, зоны для отдыха и проведения массовых мероприятий.

В учебном учреждении предусмотрены классы для начальной, средней и старшей школы, современные творческие мастерские, столовая на 688 мест и библиотека с современным читальным залом.

Также в здании школы располагается актовый зал на 825 человек, два спортивных зала и два плавательных бассейна, помещения которых оборудованы «теплыми» полами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ввели новые ограничения в школах из-за роста заболеваемости коронавирусом.