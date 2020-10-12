Главному тренеру хоккейного «Динамо» сделали операцию в Петербурге

Главному тренеру московского хоккейного «Динамо» Владимиру Крикунову провели операцию. Спортивного специалиста госпитализировали в Петербурге, ему пришлось пропустить матч 12 октября.

О том, что операция прошла успешно, сообщает ТАСС. Отмечается, что никаких осложнений не возникло, но тренеру все-таки придется задержаться в петербургской больнице на несколько дней. Затем он вернется в Москву, где присоединится к команде.

Владимир Крикунов почувствовал себя плохо по прилете в Петербург. После первичного обследования у специалиста диагностировали острый аппендицит. Ему провели дополнительное обследование, после чего было принято решение об операции. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Юрия Бабенко.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургский хоккейный СКА уступил московскому «Динамо» со счетом 3:4.