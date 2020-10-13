Анонимы «спрятали» бомбы в школе №21 и ТРЦ «Июнь»

Вечером понедельника неизвестные сообщили о заминировании школы и в ТРЦ «Июнь». Правоохранители оперативно реагировали на каждый сигнал и отправлялись на осмотр территорий.

В вечернее время правоохранителям передали, что в УФСБ России по СПб и ЛО на электронную почту поступило сообщение о минировании школы №21, расположенной на 5-ой линии Васильевского острова. Прибывшие сотрудники обследовали учебное заведение и прилегающую к нему территорию, но взрывчатки не нашли.

Как сообщили в Главном управлении МВД, в этот же день лжеминеры сообщали о бомбе в ТРЦ «Июнь». Специалисты также провели проверку, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лжеминеры сообщили ФСБ о бомбах в школах и ТЦ Петербурга.