Петербургская полиция поймала коллег на получении взятки в размере 2 млн рублей

В Ленинградской области сотрудники собственной безопасности главка МВД задержали двух полицейских уголовного розыска в момент получения взятки в размере 2 миллионов рублей.

Как сообщили в региональном главке МВД, это произошло вечером 12 октября на Октябрьской набережной в городе Волхов. Правоохранители с поличным задержали двух оперативников 31 и 42 лет.

Установлено, что полицейские требовали крупную взятку за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с целью снятия ограничений на проведение регистрационных действий с жилой квартирой на Омской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье о взятке. Материалы дела направили в Следственный комитет. Сейчас руководство ГУ МВД России проводит служебную проверку.

«В случае установления вины, полицейские будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с нормами действующего уголовного законодательства», — заключили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд Петербурга приговорил к колонии строгого режима трех инспекторов ДПС за взятки.