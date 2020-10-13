Петербуржец скончался после несданной сессии в МГИМО

На теле парня нашли травмы, характерные для падения с большой высоты.

Сегодня, 13 октября, стало известно об обнаружении бездыханного тела студента МГИМО в Москве на Большой Очаковской улице. Отмечается, что в столицу парень 2001 года рождения приехал учиться из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, он скончался после падения с большой высоты. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

При себе у студента было письмо на 14 страниц, в котором он сообщает, что не смог сдать сессию в университете и обвинил в этом руководство факультета.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что следствие требует заключить под стражу студента, насмерть сбившего мать троих детей на Большевиков. Уроженец одной из северокавказских республик, 18-летний Юсуп управлял «Ладой», принадлежащей его брату, не имея водительских прав.