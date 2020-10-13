Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции

Стать гражданином Кипра можно было за 2,5 млн евро. Фото: pixabay.com

Стать гражданином Кипра можно было за 2,5 млн евро. Фото: pixabay.com

Кипр больше не будет предоставлять паспорта иностранцам в обмен на инвестиции. Эта программа пользовалась большой популярностью у состоятельных россиян.

По информации кабинета министров страны, поводом для принятия такого решения стали «долговременные недостатки» и злоупотребление положениями программы. Выдавать «золотые паспорта» прекратят с 1 ноября 2020 года. При этом текущие заявки, включая те, что подаются до конца октября, будут рассмотрены в обычном порядке.

Напомним, что, согласно правилам программы, для получения кипрского гражданства было необходимо инвестировать в экономику страны 2,5 миллиона евро. За время действия «золотых паспортов» Кипр неоднократно открыто критиковали в Евросоюзе за недостаточную проверку происхождения финансовых вложений иностранцев, претендующих на гражданство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге состоялся Балтийский региональный инвестиционный форум.