В 2020 году скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза

В 2020 году скупка земли в Петербурге выросла в 4 раза
Девелоперы начали активнее скупать земельные участке в Петербурге. Фото: pixabay.com

Застройщики за минувшие десять месяцев 2020 года приобрели в Петербурге и пригородах 335 га земли. Этот показатель в четыре раза превышает общую площадь участков, проданных за весь прошлый год.

Эксперты консалтингового центра «Петербургская недвижимость» сообщают, средняя площадь проданного объекта составляет 12 га. На реализованных участках предполагается построить 2,3 млн кв.м. жилья.

Глава центра Ольга Трошева отметила, что девелоперы начали активнее скупать земельные участке в Петербурге. Небольшое снижение сделок на земельном рынке наблюдалось во время пандемии, однако в третьем квартале продажи возобновились.

По оценке специалистов, сейчас на территории Петербурга и пригородов в реализации находится 6,6 тыс. га. На пригород приходится 49% площади земли или 24% от количества лотов. Самое большое количество предложений (65%) сосредоточено во Всеволожском, Пушкинском и Ломоносовском районах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на квартиры в новостройках в Петербурге увеличился на 28%.

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