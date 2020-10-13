Матч «Зенита» и ЦСКА перенесли из-за коронавируса

Непонятно, когда состоится игра, так как ее перенесли на неопределенный срок.

Матч регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом» должен был состояться 19 октября в Москве, но его решили перенести. Об этом сообщается на сайте турнира.

Причиной стал коронавирус – у нескольких игроков петербургской команды выявили инфекцию, так что всех баскетболистов отправили на карантин. То же касается «Енисея» – матч с УНИКСом не состоится, так как в красноярском клубе есть заболевшие.

Ожидается, что новую дату встреч назначат в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что БК «Зенит» ушел на карантин после случаев коронавируса в команде. В клубе шесть игроков, три тренера и один массажист заболели коронавирусом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.