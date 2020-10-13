Больницы Ленобласти переходят на электронные медицинские карты

В Ленинградской области в 2021 году будут оборудованы электронные медицинские карты во всех медучреждениях региона. Для этого уже обеспечили больницы и клиники необходимой техникой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

«Врачи смогут во время приема вести электронные медкарты, получать результаты лабораторных исследований пациента онлайн, регулировать электронную очередь и взаимодействовать со специалистами районной и областной больниц», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что завершен очередной этап поставки компьютерного оборудования в медицинские организации региона. В этом году в больницы, поликлиники и амбулатории установили более 4200 компьютеров и ноутбуков, подключенных к медицинским информационным системам, а также более 2000 принтеров, 30 серверов.

Напомним, что благодаря электронной системе, жители области смогут посмотреть результаты анализов и исследований на едином портале госуслуг в разделе «Мое здоровье».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти не планируют вводить досрочные каникулы для учеников региона.