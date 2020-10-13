Перерезал горло, расчленил, выбросил в Неву: подозреваемый в жестоком преступлении признал вину

Мужчина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.

Невский районный суд принял решение о заключении под стражу мужчины, который обвиняется в жестоком убийстве своего приятели. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, все случилось 5 сентября на проспекте Обуховской обороны. Злоумышленник, испытывая неприязнь к своему знакомому, схватился за нож и перерезал ему горло. В результате пострадавший скончался на месте. На этом подозреваемый не остановился: он расчленил тело, упаковал в мешки с грузами и выбросил в Неву.

Подозреваемого удалось задержать спустя месяц – 12 октября. Он признал свою вину.

Срок меры – 09 декабря 2020 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцу, который расчленил своего коллегу и спрятал труп в Екатерингофке, предъявили обвинение.