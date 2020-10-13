Петербургские подростки стали чаще подхватывать коронавирус: заболеваемость выросла на 181%

Начиная с первого дня осени, когда школьники обратно вернулись за парты, значительно подскочила заболеваемость среди детей и подростков.

Об этом во вторник, 13 октября заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия с ссылкой на статистику.

В целом, количество инфицированных среди несовершеннолетних (начиная с 1 года) увеличилось на 89%.

Среди детей от 1 года до 6 лет фиксируются показатели роста в 53%.

Количество заболевших юных петербуржцев в возрасте от 7 до 14 лет выросло на 102%. Самые значительные процентные показатели фиксируются среди подростков (от 15 до 17 лет) — рост составил 181%.

Чхинджерия пояснила сложившую ситуацию тем, что в учебных заведения в сентябре складывались новые коллективы, что и поспособствовало распространению вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти все койки для коронавирусных больных в России заняты.