Россия стала членом Совета ООН по правам человека

Российская Федерация вступила в Совет ООН по правам человека на 3 года.

Во вторник, 13 октября, состоялось пленарное заседание 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Путем тайного голосования были избраны 15 стран, которые с 1 января 2021 года станут полноправными членами Совета ООН по правам человека. Помимо России в список также вошли: Боливия, Китай, Кот-д’Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Украина, Узбекистан и Великобритания.

Отметим, чтобы попасть в Совет, потенциальному члену необходимо заручиться поддержкой минимум 97 голосов от членов ООН (в него входят 193 государства). После одобрения, страны получают определенные полномочия, действие которых ограничивается сроком в 3 года.

Напомним, Совет ООН по правам человека был учрежден в 2006 году.

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