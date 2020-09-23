В ООН благодарят Путина за «щедрое» предложение вакцины от коронавируса

Президент России отметил, что он не мог пройти мимо просьб ооновцев.

В ОНН прокомментировали предложение президента России Владимира Путина о предоставлении вакцины от коронавируса. Об этом пишет РИА Новости. В офисе спецпредставителя генсека организации отметили, что очень благодарны политику за щедрость. Решение примут только после того, как вопрос изучат медики.

Напоминаем, что Путин заявил, что Россия «готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь». Он добавил, что сотрудники организации могут бесплатно принять участие в вакцинации.

«Такие обращения от коллег из ООН к нам поступают, и мы не останемся к ним безучастными»,

— заверил Путин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав выдал разрешение на испытание еще одной вакцины против коронавируса.