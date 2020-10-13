Николаевскую больницу перепрофилируют под прием коронавирусных больных

Еще один городской стационар сменит профиль на инфекционный из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Николаевская больница в Петергофе начнет принимать пациентов с COVID-19 с понедельника, 19 октября. В настоящее время в стационаре производят активную подготовку коек и необходимого оборудования. Информация об этом появилась на сайте медицинского учреждения во вторник, 13 октября. Сообщается, что перепрофилирование производится согласно распоряжению комитета по здравоохранению.

Напомним, в Северной столице активно занимаются наращиванием резерва коек для пациентов с COVID-19. Для наименьшего нанесения неудобств петербуржцам, нуждающимся в плановой помощи, власти стараются минимально задействовать для лечения коронавирусных больных городские больницы. Для этого принимаются меры по расширению сети медицинских стационаров-трансформеров.

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