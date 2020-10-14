Россиян обязали иметь справку об отсутствии коронавируса при въезде в Белоруссию

Россиянам для въезда на территорию Белоруссии нужно иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный анализ на наличие коронавирусной инфекции нового типа.
Согласно данным в постановлении правительства Республики, новое правило касается иностранных лиц, прибывших из стран, не включенных минздравом в перечень государств c неблагополучной ситуацией по новой болезни.
Так, в справке должно указываться, что анализ на наличие Covid-19 отрицательный, а также был сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как очистить телефон от коронавируса. Мыть и дезинфицировать не только руки, но и смартфоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, в том числе от Covid-19.