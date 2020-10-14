Россиян обязали иметь справку об отсутствии коронавируса при въезде в Белоруссию

В справке должно указываться, что анализ на наличие инфекции отрицательный и был сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы. Фото: pixabay.com

В справке должно указываться, что анализ на наличие инфекции отрицательный и был сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы. Фото: pixabay.com

Россиянам для въезда на территорию Белоруссии нужно иметь при себе справку, подтверждающую отрицательный анализ на наличие коронавирусной инфекции нового типа.

Согласно данным в постановлении правительства Республики, новое правило касается иностранных лиц, прибывших из стран, не включенных минздравом в перечень государств c неблагополучной ситуацией по новой болезни.

Так, в справке должно указываться, что анализ на наличие Covid-19 отрицательный, а также был сделан не позднее 72 часов до даты пересечения границы

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