Россиянам рассказали, как очистить телефон от коронавируса

Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и мобильные телефоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, в том числе Covid-19. Такое заявление сделала главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.
По ее словам, гаджеты следует регулярно дезинфицировать. Она отметила, что флагманские модели ведущих марок, которые обладают высоким уровнем водонепроницаемости, можно даже мыть под краном.
В интервью радио Sputnik Мурзина также отметила, что при протирании смартфона влажными салфетками или другим дезинфицирующим средством повреждается покрытие, которое защищает гаджет от отпечатков пальцев и жира. Следует пользоваться спецсредствами для дезинфекции, в которых содержание спирта должно быть не меньше 60%.
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