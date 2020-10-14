Россиянам рассказали, как очистить телефон от коронавируса

Дезинфекция помогает защититься от различных инфекций, в том числе от коронавируса. Фото: pixabay.com

Дезинфекция помогает защититься от различных инфекций, в том числе от коронавируса. Фото: pixabay.com

Россиянам следует мыть и дезинфицировать не только руки, но и мобильные телефоны, поскольку они являются распространителями микробов и вирусов, в том числе Covid-19. Такое заявление сделала главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

По ее словам, гаджеты следует регулярно дезинфицировать. Она отметила, что флагманские модели ведущих марок, которые обладают высоким уровнем водонепроницаемости, можно даже мыть под краном.

В интервью радио Sputnik Мурзина также отметила, что при протирании смартфона влажными салфетками или другим дезинфицирующим средством повреждается покрытие, которое защищает гаджет от отпечатков пальцев и жира. Следует пользоваться спецсредствами для дезинфекции, в которых содержание спирта должно быть не меньше 60%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду выявлен коронавирус. Болезнь у спортсмена протекает бессимптомно.