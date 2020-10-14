В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 34 287 человек

В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 34 287 человек
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки тесты на Covid-19 сдали 34 287 человек.

Об этом стало известно в среду, 14 октября. Как сообщили в Оперативном штабе, под наблюдением специалистов находится 2 847 человек. Из них 24 — в обсерваторе, 810 — контактные, 2013 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период также было обработано 318 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 363 петербургских волонтера, поступило 226 заявок, из них выполнены 170, остальные в работе. Горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость российского препарата от коронавируса резко упала. По словам экспертов, снижение стоимости лекарства на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции — нормальное явление.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пандемия тесты на коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге из-за коронавируса умер хормейстер Станислав Грибков
В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 34 287 человек
Пьяный петербуржец пообещал полицейским, что соберет людей и взорвет площадь
В Саперном ищут троих подростков, пропавших во время прогулки
Пожилой петербуржец перевел «сотруднице банка» 900 тысяч
Ленобласть заняла третье место среди регионов России по качеству образования
Домушник вынес из квартиры пенсионера на Белградской 500 рублей и украшения
Утренние пробки в Петербурге выросли до 5 баллов