В Петербурге тесты на коронавирус сдали еще 34 287 человек

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки тесты на Covid-19 сдали 34 287 человек.

Об этом стало известно в среду, 14 октября. Как сообщили в Оперативном штабе, под наблюдением специалистов находится 2 847 человек. Из них 24 — в обсерваторе, 810 — контактные, 2013 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период также было обработано 318 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 363 петербургских волонтера, поступило 226 заявок, из них выполнены 170, остальные в работе. Горожанам, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость российского препарата от коронавируса резко упала. По словам экспертов, снижение стоимости лекарства на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции — нормальное явление.