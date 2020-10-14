Стоимость российского препарата от коронавируса резко упала

Сейчас проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств. Фото: pixabay.com

Сейчас проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств. Фото: pixabay.com

Стоимость российского лекарства от Covid-19 за последние три месяца упала почти вдвое. Эксперты называют такой скачек нормальным явлением.

Изначально «Авифавир», стоил в среднем 22,3 тыс. рублей за упаковку. Цена держалась до конца июня, пока ему не появилось еще два аналога — «Коронавир» и «Арепливир».

Как сообщил РБК со ссылкой на Росздравнадзор, после того как два новых препарата были зарегистрированы, «Ареплевир» подешевел до 12,3 тыс. рублей, а «Коронавир» — до 11,5 тыс. рублей.

Отмечается, что снижение стоимости лекарства на рынке по мере его усиления конкуренции — нормальное явление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разработчик лекарства от COVID-19 объяснил его высокую стоимость.