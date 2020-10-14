Петербург занял второе место по числу новых случаев коронавируса в России: 602 заболевших

В Северной столице ежедневно обновляются данные о числе новых случаев Covid-19. За прошедшие сутки болезнь подхватили 602 человека. Петербург остается на втором месте по числу новых случаев коронавируса в России.

Об этом стало известно в среду, 14 октября. Как сообщили в Оперативном штабе, первую строчку в антикоронавирусном рейтинге занимает Москва. За сутки в российской столице выявили 4 573 инфицированных Covid-19. Тройку лидеров замыкает Московская область — 429 заболевших. В Ленобласти за сутки вирус подхватили 102 человека.

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