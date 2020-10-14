В РАН рассказали о реакции участников испытания третьей вакцины от коронавируса

С первой фазой, которая проверяет безопасность вакцины, все нормально. Фото: https://vk.com/komzdravspb

С первой фазой, которая проверяет безопасность вакцины, все нормально. Фото: https://vk.com/komzdravspb

В Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук успешно испытали третью по счету российскую вакцину от Covid-19. Президент РАН Александр Сергеев оценил ход испытаний.

По его словам, первые клинические испытания препарата от коронавирусной инфекции нового типа начались в Новосибирске неделю назад.

Как сообщили РИА Новости, Сергеев подчеркнул, что специалисты пока зафиксировали «очень обнадеживающие отклики» о том, что нежелательных явлений фактически нет. Он добавил, что что у добровольцев не наблюдается повышения температуры тела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав одобрил проведение исследований вакцины от коронавируса на пожилых людях. Подобные исследования позволят изучить риски и удостовериться в безопасности препарата для лиц, находящихся в группе риска.