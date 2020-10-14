Петербург переходит на регулярное отопление с 15 октября

С четверга, 15 октября, теплоснабжающие организации Петербурга переходят на регулярное отопление из-за холодной погоды.

Как сообщили в ГУП «ТЭК СПб», на сегодняшний день отопление включено в 96% жилых домов, которые находятся в зоне ответственности предприятия. В случае отсутствия отопления петербуржцев просят обращаться в свою управляющую компанию.

Обычно отопительный сезон в Северной столице начинается в начале октября, однако из-за продолжительного бабьего лета в этом году регулярное тепло дают только в середине месяца. К примеру, в прошлом году отопление пришлось включить аж 24 сентября из-за резкого похолодания. А годом ранее тепло дали 28 сентября.

Все филиалы ТЭК были готовы к отопительному сезону уже в конце августа. 17 сентября энергоисточники перевели на периодическое протапливание.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что испытания теплосетей оставят жителей двух районов Петербурга без горячей воды.