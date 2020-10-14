Петербуржцы стали чаще соблюдать масочный режим в общественном транспорте

Количество жителей Петербурга, которые соблюдают перчаточно-масочный режим из-за распространения коронавируса, на входе в метрополитен, увеличился до 95%. На прошлой неделе таких граждан было 90%. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

Отмечается, что пассажиропоток в городе все еще уступает аналогичному периоду прошлого года на четверть. За прошедшую неделю петербургский транспорт не досчитался 715 тыс. пассажиров.

При этом количество жителей, которые пользуются льготными билетами на проезд стало на 19% меньше. На данный момент в городе не планируется блокировка льготных проездных.

Отметим, что каждое транспортное предприятие города дважды в день проводит полную обработку подвижного состава. Ежемесячно на дезинфекцию тратят более 3 700 литров дезрастворов. Также в общественном транспорте Северной столицы участились профилактические рейды с участием сотрудников полиции и ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшие сутки в Петербурге выявлено 602 заболевших коронавирусом.