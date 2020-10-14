Петербургские полицейские провели «профилактическую беседу» с представителями кочевого народа в Горелово

Еще 14 сентября на Светлановском проспекте две представительницы этнической группы ограбили текстильный магазин, отобрав у продавца 87 тысяч рублей. Теперь правоохранители пришли с «профилактической беседой» к родственнику одной из них.

Спустя пять дней после ограбления, были задержаны две подозреваемых, 46 и 57 лет. Тогда, в целях предотвращения совершения подобных преступлений, полицейские направились к старшему родственнику одной из них, по совместительству — лидером этнической группы.

«Встреча» произошла 12 октября 2020 года в особняке мужчины, с которым и намеревались поговорить стражи порядка, в поселке Горелово Красносельского района. Участие в «профилактической беседе» принимал наряд ОМОНа и две служебные собаки, обыскавшие дом в ходе разговора. Сотрудникам управления МВД по Петербургу и Ленобласти удалось найти охотничье ружье с патронами травматический пистолет. Хозяин дома уверяет, что оружие ему не принадлежит, но административное дело по факту обнаруженного уже заведено.

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