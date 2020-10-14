В Петербурге вынесли приговор двоим грабителям за нападение на сотрудников гипермаркета

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: pixabay.com

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: pixabay.com

В среду, 14 октября, Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих местных жителей, признанных виновными в грабеже с применением насилия.

Согласно данным городской прокуратуры, 25 ноября прошлого года злоумышленники проникли в гипермаркет «Карусель» с целью похищения двух блоков сигарет общей стоимостью более двух тысяч рублей. Они намеревались вынести товар через кассу, спрятав его под одеждой.

Преступные намерения грабителей, однако, были раскрыты, и сотрудники магазина попытались помешать им. Тогда мужчины начали избивать работников гипермаркета, пытавшихся их задержать. Суд признал обоих виновным и назначил каждому наказание в 1 года 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к уголовной ответственности привлекут женщина, которая вместе с сыном искала «закладку» с наркотиками.