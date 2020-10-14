В Нидерландах хотят разрешить эвтаназию для детей младше 12 лет

В Нидерландах легализовано проведение эвтаназии для младенцев до одного года, но при определенных обстоятельствах. Фото: unsplash

В Нидерландах легализовано проведение эвтаназии для младенцев до одного года, но при определенных обстоятельствах. Фото: unsplash

Нидерландское правительство рассмотрит предложение Минздрава о разрешении проведения эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте от 1 года до 12 лет.

Как сообщает National Review, подобную инициативу подготовил глава Минздрава Нидерландов Уго де Йонге. Предполагается, что эвтаназию будут проводить только детям, которые физически страдают от неизлечимых заболеваний. По словам министра, такую процедуру будут проводить около 5-10 раз в год.

На сегодняшний день в стране легализовано проведение эвтаназии для лиц старше 12 лет, а также для младенцев до одного года, но при определенных обстоятельствах.

А детям, которым от года до 12 лет, оказывают только паллиативную помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первую в мире смерть от повторного случая COVID-19 зафиксировали в Нидерландах.