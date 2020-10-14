Доходы Ленобласти в 2020 году выросли на 3,5%

"Своевременные меры по стабилизации экономики региона, разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики позволяют нам сохранять сбалансированность бюджета и выполнять все финансовые обязательства", -отмечает глава областного комитета финансов Роман Марков. отмечают Фото: pixabay.com

"Своевременные меры по стабилизации экономики региона, разумный и взвешенный подход к реализации финансовой политики позволяют нам сохранять сбалансированность бюджета и выполнять все финансовые обязательства", -отмечает глава областного комитета финансов Роман Марков. отмечают Фото: pixabay.com

С января по сентябрь включительно в бюджет Ленинградской области поступило 96 миллиардов рублей, что составляет 70,7% от годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общие объемы поступлений в бюджет увеличились на 3,5%, то есть на 3,2 миллиарда рублей. Об этом в среду, 14 октября, оповещает пресс-служба региональной администрации. В комитете по финансам Ленобласти отмечают, что наибольший прирост показывает налог на прибыль организаций — в этом году отчислений по этому пункту на 10,7% больше, чем в 2019-м.

Кроме того, помогли привлечь деньги в бюджет акцизы на нефтепродукты и алкоголь. Это принесло в казну 7,7 млрд рублей, а прирост составил 10,3%. Налоги, уплаченные физическими лицами с доходов, добавили Ленобласти 21,7 млрд рублей и показали прирост в 3,6%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге к 2024 году построят новое здание онкологического центра имени Петрова за 5,2 миллиарда рублей.