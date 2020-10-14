К 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за 5,2 млрд рублей

Проект строительства нового корпуса онкологического центра имени Петрова уже получил одобрение государственной экспертизы.

Здание будет возведено на основной территории центра, расположенной в поселке Песочном Курортного района Санкт-Петербурга. Из городского бюджета на строительство медицинского корпуса выделено 5,2 миллиардов рублей. В семиэтажном здании разместят стационар на 204 места, где преимущественно будут проводиться операции.

Общая площадь корпуса составит 32 тысяч квадратных метров, там будут находиться и отделение трансплантации костного мозга, и реанимация, и интенсивная терапия, а также операционный блок и станция переливания крови, сообщает пресс-служба НМИЦ онкологии имени Петрова. Строительство должно начаться уже в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга начал работу амбулаторный центр онкологической помощи при Мариинской больнице.