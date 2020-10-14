К 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за 5,2 млрд рублей

К 2024 году в Петербурге построят новый корпус онкоцентр имени Петрова за 5,2 млрд рублей
Онкологический центр имени Петрова находится в поселке Песочный. Фото: Google View

Проект строительства нового корпуса онкологического центра имени Петрова уже получил одобрение государственной экспертизы.

Здание будет возведено на основной территории центра, расположенной в поселке Песочном Курортного района Санкт-Петербурга. Из городского бюджета на строительство медицинского корпуса выделено 5,2 миллиардов рублей. В семиэтажном здании разместят стационар на 204 места, где преимущественно будут проводиться операции.

Общая площадь корпуса составит 32 тысяч квадратных метров, там будут находиться и отделение трансплантации костного мозга, и реанимация, и интенсивная терапия, а также операционный блок и станция переливания крови, сообщает пресс-служба НМИЦ онкологии имени Петрова. Строительство должно начаться уже в этом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга начал работу амбулаторный центр онкологической помощи при Мариинской больнице.

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