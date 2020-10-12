В Центральном районе заработал центр амбулаторной онкологической помощи при Мариинской больнице

Центры амбулаторной онкопомощи будут организованы во всех районах города в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы». Фото: pixabay.com

Центры амбулаторной онкопомощи будут организованы во всех районах города в рамках региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы». Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжают открываться важные социальные объекты медицинского назначения.

В понедельник, 12 октября, стало известно, что в амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы начнут помогать онкологическим больным. Амбулаторные пациенты смогут обращаться в новый центр для получения важной медицинской помощи.

Для организации диагностических мероприятий центр оборудовали необходимой техникой, в том числе и для проведения биопсии различных органов, мягких тканей и образований на коже.

Петербуржцы смогут обратиться к таким врачам как онкогинеколог, маммолог, онкоуролог, а также специалистам по опухолям головы, шеи и ЛОР-органов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.

Напомним, центры амбулаторной онкопомощи призваны оперативно оказывать онкопациентам первичную помощь. Также, в них направляют для проведения обследований при подозрении на наличие болезни.

В прошедшем 2019 году было открыто 8 ЦАОПов в 8 районах города. До конца 2020 года планируется открыть еще 4 таких медицинских заведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области планируют построить медицинский центр для лечения онкологических заболеваний.