В Центральном районе заработал центр амбулаторной онкологической помощи при Мариинской больнице

В Петербурге продолжают открываться важные социальные объекты медицинского назначения.
В понедельник, 12 октября, стало известно, что в амбулаторно-консультативном отделении Мариинской больницы начнут помогать онкологическим больным. Амбулаторные пациенты смогут обращаться в новый центр для получения важной медицинской помощи.
Для организации диагностических мероприятий центр оборудовали необходимой техникой, в том числе и для проведения биопсии различных органов, мягких тканей и образований на коже.
Петербуржцы смогут обратиться к таким врачам как онкогинеколог, маммолог, онкоуролог, а также специалистам по опухолям головы, шеи и ЛОР-органов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Северной столицы Олега Эргашева.
Напомним, центры амбулаторной онкопомощи призваны оперативно оказывать онкопациентам первичную помощь. Также, в них направляют для проведения обследований при подозрении на наличие болезни.
В прошедшем 2019 году было открыто 8 ЦАОПов в 8 районах города. До конца 2020 года планируется открыть еще 4 таких медицинских заведения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области планируют построить медицинский центр для лечения онкологических заболеваний.