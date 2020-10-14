Путин снимет санкции с трех компаний на Украине

Он отметил, что их ввели как ответные, так что нет проблемы снять ограничения.

Президент России Владимир Путин согласен снять санкции с трех предприятий на Украине. Теперь поставлять свою продукцию смогут «Брацлав», Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что глава страны надеется на восстановление полноформатного взаимодействия Киева и Москвы. Путин добавил, что Россия вводила только ответные санкции и не вела себя агрессивно первой.

До этого, подчеркнул Путин, предприятия активно взаимодействовали с Россией, что было выгодно обеим сторонам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что страны Евросоюза договорились ввести санкции против России из-за Навального. По словам Хаависто, рабочие группы Евросоюза уже готовы приступить к подготовке санкций.