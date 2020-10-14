На площадь Мужества после странного хлопка прибыла полиция

Виновник инцидента пытался скрыться с места происшествия, но ничего не вышло.

В Выборгском районе этой ночью, 15 октября, произошел необычный инцидент. О нем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на площади Мужества – свидетели услыхали хлопки, а затем увидели автомобили полицейских. Сотрудники правоохранительных органов задержали виновного и выясняют обстоятельства случившегося.

«Вокруг белого автомобиля собралось несколько машин полиции»,

— поделились очевидцы.

Пока что подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Индустриальном под колеса машины угодили три женщины. Пешеходы находились на «зебре». После столкновения они лежали на асфальте и не двигались.