Россиян призывают отказаться от опасных наличных денег

Денежные купюры становятся опасными во время угрозы распространения коронавируса. На них инфекция может сохранять активность до суток.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство рекомендует проводить платежи в безналичной форме.

Там добавили, что опасными в период пандемии коронавируса становятся и монеты – на них он живет около трех часов.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, несмотря на то, что основной путь передачи коронавируса – воздушно-капельный, заражение может произойти и во время контакта человека с предметом, на поверхности которого находится вирус.

Ранее gazeta.spb.ru писала о самом надежном методе выявления коронавируса. Таким является тест на коронавирус. Отмечалось, что некоторые делают экспресс-тесты, которых подходят для эпидемиологических исследований, но не всегда способны выявить иммуноглобулин М.