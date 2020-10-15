В России запустили второй этап продажи туров с кешбэками

В России стартовал новый этап программы возврата части средств за туристические поездки. Получить кешбэк можно будет до 5 декабря.

Пакетный тур можно подобрать на сайте мирпутешествий.рф. Россиянам предлагают подобрать тур или проживание в отеле.

Как уточняет ТАСС, акционные предложения будут доступны на сайтах туроператоров, отельеров и туристических агрегаторов. Всего туристам предложили более 1,5 млн путешествий.

Отметим, что в программе участвуют все российские регионы. При этом оплатить поездку можно в Сети и только картой «Мир».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург во время пандемии коронавируса сосредоточился на внутреннем туризме. Как отметили в Смольном, в настоящее время отрасль понемногу начинает приходить в себя. В прошлом году на отдых в Северную столицу отправилось 10,4 млн человек.