В Китае призвали морских пехотинцев готовиться к войне

В Китае призвали морских пехотинцев готовиться к войне
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Википедия

Председатель КНР Си Цзиньпин обратился с заявлением к корпусу морской пехоты и призвал готовиться к войне.

Такое заявление председатель КНР сделал во время визита на военную базу в провинции Гуандун.

Си Цзиньпин проверил корпус морской пехоты, он также призвал военнослужащих сохранять состояние повышенной готовности.

По его словам, корпус морских пехотинцев является элитным подразделением армии Китая.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, почему в Китае нет второй волны коронавируса. Свое объяснение дал профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что одной из причин низкого числа случаев заражения коронавирусом в КНР стала высокая дисциплина населения и эффективный карантин. Специалист также добавил, что низкие показатели по кронавирусу в стране не связаны с намеренным занижением статистических данных.

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