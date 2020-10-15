В Петербурге коронавирус подтвердили еще у 638 человек

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом. По последним данным, в Северной столице с начала пандемии выявили 49926 заболевших.

Такие данные утром в четверг, 15 октября, опубликовал оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции в России.

Уточняется, что за последние сутки в Северной столице подтвердили еще у 638 человек.

Отметим, что в стране число заболевших коронавируса перевалило за 1,3 млн человек. Число выздоровевших также превысило миллион.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что коронавирус может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха. Так, слуха лишился 45-летний житель Великобритании. Слышать левым ухом он перестал спустя неделю после выписки из отделения интенсивной терапии.