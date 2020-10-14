Коронавирус может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха

Коронавирус может спровоцировать внезапную и необратимую потерю слуха
Таким образом, проблемы со слухом нуждаются в ранней диагностике и срочном лечении у пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 преподносит все более неожиданные «сюрпризы»: помимо множества других последствий, опасное заболевание может спровоцировать полную потерю слуха.

45-летний житель Великобритании, страдающий астмой, подхватил коронавирус. В больнице его интубировали и лечили препаратом ремдесивир, стероидами и другими лекарствами. Спустя неделю после выписки из отделения интенсивной терапии, мужчина полностью потерял слух на левое ухо. При этом никакие таблетки, принимаемые пациентом, не могли спровоцировать такой побочный эффект, аутоиммунных заболеваний, как и проблем со слухом, у него также не выявили.

Точного ответа на вопрос, каким образом SARS-CoV-2 может повлиять на слух, пока нет, но врачи склоняются к тому, что клетки вируса могут проникнуть во внутреннее ухо и постепенно разрушать его, заставляя организм выделять токсичные вещества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телепрограммы о природе снижают уровень стресса.

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