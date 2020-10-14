Ученые: просмотр телевизионных передач о природе снижает уровень стресса

Специалист Экстерского университета Великобритании провели эксперимент, выявляющий, какой формат просмотра телевизора больше всего нравится зрителям.

Британские ученые установили, что просмотр программ, посвященных дикой природе, чаще, чем передачи другой тематики, снижает уровень стресса и дарит хорошее настроение. Тогда специалисты решили определить, в каком формате удобнее всего наслаждаться наблюдением за природой.

В исследовании приняли участие 96 добровольцев. Оказалось, что шлем виртуальной реальности, при том, что с ним просмотр становится несравнимо интереснее, все-таки не без минусов: необходимость его носить мешает сосредоточиться на фильме или передаче. А вот видеоролики с использованием компьютерной графики показались участникам эксперимента более реалистичными и, соответственно, вызвали больше симпатии.

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