Петербуржец пообещал взорвать дом на Гороховой

В Петербурге задержали местного жителя после звонка о заминировании жилого дома. Правоохранителям пришлось эвакуировать здание.

По данным gazeta.spb.ru, неизвестный мужчина позвонил в полицию накануне вечером, 14 октября. Он пообещал взрыв на Гороховой улице «через 20 минут».

Ничего опасного у дома не обнаружили. Из дома пришлось эвакуировать 23 человека.

Звонившего смогли задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пьяная пенсионерка заминировали строящуюся станции метро «Юго-Западную».