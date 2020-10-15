Петербуржец пообещал взорвать дом на Гороховой

Петербуржец пообещал взорвать дом на Гороховой
Гороховая улица. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге задержали местного жителя после звонка о заминировании жилого дома. Правоохранителям пришлось эвакуировать здание.

По данным gazeta.spb.ru, неизвестный мужчина позвонил в полицию накануне вечером, 14 октября. Он пообещал взрыв на Гороховой улице «через 20 минут».

Ничего опасного у дома не обнаружили. Из дома пришлось эвакуировать 23 человека.

Звонившего смогли задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пьяная пенсионерка заминировали строящуюся станции метро «Юго-Западную».

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